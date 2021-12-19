كشف الحارس يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن، مفاجأة من العيار الثقيل حول قيمة عقد سعود عبدالحميد مع نادي الهلال بعد الانتقال له قادمًا من نادي الاتحاد.

ماذا قال حارس الأردن عن حديث سعود عبدالحميد معه ؟

وخلال تصريحات تلفزيونية قال حارس الأردن: “بعد لقاء الأردن والسعودية في كأس العرب، كنت ذاهبًا لتحليل المنشطات، مع لاعب من المنتخب السعودي لا أتذكر اسمه، ولكنه قال بأنه سينضم إلى الهلال بعد عودته إلى السعودية مقابل 5 ملايين ريال، هذا وعمره 21 عامًا فقط !”.

الاتحاد رفض تجديد عقد اللاعب

وكان نادي الاتحاد رفض تجديد عقد عبدالحميد بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها هو ووكيل أعماله فهد باقديم، مما دفع إدارة أنمار الحائلي لصرف النظر عن تجديد عقده.

يذكر أن عبدالحميد كان شارك مع منتخب السعودية تحت 23 عامًا في أولمبياد طوكيو في يوليو الماضي، كما تواجد مع الأخضر في بطولة كأس العرب، قبل توديع البطولة من الدور الأول.