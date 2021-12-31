أعلن أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن أن اللاعب المصري أحمد حجازي لن يشارك في مباراة الفيحاء في الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبلة لمشاركته مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا.

نجم الاتحاد سينضم لـ منتخب مصر:

وتحدث الحائلي بعد الفوز على الباطن اليوم قائلًا بأن حجازي سيتواجد مع منتخب مصر بعد الفوز على الباطن تنفيذًا لتعليمات الفيفا بالتواجد مع منتخب بلاده للمشاركة بكأس أمم إفريقيا التي تنطلق الأحد بعد المقبل في الكاميرون.

وكان حجازي صنع هدف الفوز الثالث للعميد في شباك الباطن حيث سُجل الهدف عبر المهاجم هارون كمارا في الدقيقة الثانية والتسعين.

العميد في صدارة دوري المحترفين:

ويتواجد العميد حاليًّا في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام نادي الهلال ستُقام في موعد يُحدد في وقت لاحق.

وكان حجازي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب الأخيرة، التي أُقيمت في قطر، حيث احتل منتخب مصر المركز الرابع في البطولة.

ومن المتوقع مشاركة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في أول مباراة له مع العميد يوم الجمعة المقبل أمام الفيحاء.