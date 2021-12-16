من المقرر أن تتولى امرأة قيادة قوات الشرطة في نيويورك للمرة الأولى في تاريخها الذي يرجع إلى 176 سنة، وفقًا لما أعلنه عمدة المدينة المنتخب إريك أدامز.

وتتولى قيادة قوات الشرطة في المدينة كيتشانت سيويل، 49 سنة، التي خدمت في ناسو في لونغ أيلاند طوال 23 سنة ثم رُقيت إلى وظيفة كبيرة مفتشي الشرطة في سبتمبر 2020.

وفاء بوعد انتخابي:

وأعلن أدامز أن تعيين سيويل في هذا المنصب يُعد وفاء بوعد انتخابي أطلقه أثناء حملته بأن يكون مفوض الشرطة في المدينة امرأة.

وتضم إدارة الشرطة هناك أكبر عدد من قوات الشرطة في الولايات المتحدة.

وقال عمدة نيويورك لوسائل إعلام: “قال لي أحد رؤساء شرطة نيويورك السابقين إن النساء يجلسن على المقاعد ولا يسمح لهن بالتدخل عندما يتعلق الأمر بالأعمال الشرطية”.