أعلن برنامج حساب المواطن، خطوات تغيير رقم الجوال بكل سهولة من خلال الصفحة الرئيسية للبرنامج لضمان وصول الدعم.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات وإجراءات تغيير رقم الجوال.

ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “بإمكانك التوجه إلى الصفحة الرئيسية (تسجيل دخول، القائمة الرئيسية، بيانات المستفيد، تغيير رقم الجوال)”.

تفاصيل دفعة ديسمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 29 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 109 مليارات ريال منها 921 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1060 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلون 56% موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.