أوضح برنامج حساب المواطن، آلية وخطوات إضافة التابعين من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأضاف البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، رداً على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات إضافة التابعين أن الخطوات تشمل ما يلي:

1- الدخول عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج http://ca.gov.sa

2- الدخول إلى تفاصيل الطلب

3- الضغط على بيانات التابعين

4- ثم الضغط على إضافة التابعين

5- ثم الضغط على إضافة ثم حفظ

دعم حساب المواطن للدفعة 48

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1059 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 110 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى. التسجيل في حساب المواطن وردا على سؤال بشأن استئناف التسجيل في البرنامج، قال حساب خدمة المستفيدين عبر تويتر ردًا على عدد من الاستفسارات حول تسجيل حساب المواطن إنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج. وأوضح البرنامج أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى الدفعة 28 استحقاق شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين وأضافت أنه لا يوجد تاريخ محدد، علمًا أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري. حساب المواطن وشروط الأهلية أما عن شروط الأهلية، فيجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. ومن الضمن الشروط أيضا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً. 3 خطوات لتغيير رقم الآيبان البنكي وشدد برنامج حساب المواطن، على أهمية التأكد من صحة بيانات الحساب البنكي ورقم الآيبان، حتى لا يتأثر وصول الدعم للمستفيد. وأوضح برنامج حساب المواطن، آلية وخطوات تغيير الآيبان البنكي عن طريق حساب المستفيد في البرنامج للاستفادة من الدعم.