رد حساب نادي النصر في “تويتر” بشكل مثير للجدل على تألق مدافعه عبدالإله العمري أمام الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال في ديربي الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ممكن تاخذ تيشيرت ابو ناصر 😂

لكن لا يمكن تاخذ الكورة منه 🚫💪 https://t.co/VP87iEWLq7

— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2021

ماذا قال حساب النصر ؟

وقال حساب النادي ردًا على تألق العمري أمام جوميز: ” ممكن تأخذ تي شيرت أبو ناصر، لكن لا يُمكن تأخذ الكرة منه”.

العمري قدم مباراة قوية

وقدم مدافع نادي النصر أداءً قويًا أمام جوميز، ونجح في الحد من خطورة لاعب الهلال خلال المباراة التي انتهت بفوز النصر بثنائية دون رد.

وسيواجه العالمي، فريق الحزم يوم 26 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفين السعودي.

وحصل البرازيلي تاليسكا على بطاقة صفراء في مباراة الهلال، ظهر اليوم في دوري المحترفين، ليغيب بسبب تراكم البطاقات الملونة عن مواجهة نادي الحزم.

ويتواجد النصر حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة بعد الفوز على الهلال.