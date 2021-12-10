كشف جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعب فهد المولد نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مصير موكله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يسعى لتجديد عقد فهد المولد

وتترقب جماهير الاتحاد، تجديد عقد المولد مع الفريق منعًا لـ تكرار سيناريو مماطلة اللاعب سعود عبدالحميد مع الاتحاد، الذي أدى لإيقاف مفاوضات التجديد معه وانضمامه لنادي الهلال أول أمس الأربعاء.

وقال الظفيري في تصريحات لـ برنامج ” شوت” على قناة SSC : ” المولد باقٍ له شهرين ويدخل الفترة الحرة، اللاعب يرحب بالاستمرار في الاتحاد وجميع الأمور طيبة”.

فهد المولد باق في الاتحاد

وتابع الظفيري: ” حتى الآن المولد اتحادي ولايزال مرتبطًا بعقد مع الاتحاد”.

وكان المولد تعرض لانتقادات قوية من قبل جمهور الاتحاد بسبب هبوط مستواه الفني منذ بداية الموسم الحالي، حيث خسر الفريق البطولة العربية يوم 21 أغسطس الماضي أمام نادي الرجاء البيضاوي المغربي كما انتُقد بسبب تراجع مستواه في بعض مباريات الاتحاد بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.