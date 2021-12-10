كشف جراح الظفيري وسيط اللاعبين ووكيل أعمال اللاعب عبدالله الخيبري لاعب وسط الفريق الكروي الأول بـ النصر، حقيقة تعثر مفاوضات الاتفاق بين اللاعب وإدارة مسلي آل معمر لتجديد العقد.

وتحدث الظفيري قائلًا لـ برنامج ” شوت” المذاع على قناة SSC قائلًا: “حقيقة تعثر الاتفاق بين الخيبري والنصر بسبب الضمانات المالية؟، هذا غير صحيح ويوجد اتفاق مبدئي بين اللاعب وإدارة النصر”.

موقف عبدالله الخيبري من البقاء في النصر

وأضاف الظفيري: “اللاعب يرحب بالبقاء في النصر والأمور طيبة، وفترته الحرة ستبدأ في آخر يناير المقبل”.

وبالطبع، لا ترغب إدارة نادي النصر في التفريط في اللاعب عبدالله الخيبري لاعب وسط الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

ويُعد الخيبري صاحب الـ 25 عامًا أحد الركائز الأساسية بصفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر نظير ما قدمه من مستوى فني جيد بالفترة الأخيرة.

لماذا تمسك النصر باللاعب ؟

وقررت إدارة النصر، تجديد عقد اللعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

ويأتي تمسك النصر بوجود الخيبري، بسبب إصابة أنسيلمو لاعب الوحدة المعار إلى العالمي والذي لم ينجح في الإقناع فنيًا حتى الآن، بجانب رحيل البرازيلي بيتروس.

ويتبقى فقط وضع اللمسات النهائية على مسألة التجديد للاعب عبدالله الخيبري خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الخيبري انضم إلى النصر في عام 2019 قادمًا من نادي الشباب.