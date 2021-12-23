سيقود الحكم الهولندي داني ماكيلي، مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي في يناير المقبل.

أبرز المعلومات عن الهولندي داني ماكيلي

وبدأ ماكيلي صاحب الـ38 عامًا، مسيرته التحكيمية في عام 2009، ثم أصبح حكمًا دوليًا في عام 2011.

وتُقام مباراة السوبر بين الهلال بطل الدوري السعودي والفيصلي بطل كأس الملك عن الموسم الماضي يوم 6 يناير على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

خطأ كارثي لـ حكم مباراة السوبر السعودي

يذكر أن ماكيلي كان أثار الجدل، بعدما رفض احتساب هدف صحيح للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة صربيا في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأوروبية في مارس الماضي، حيث انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ولو احتُسب الهدف لفازت البرتغال بثلاثية مقابل هدفين.

وتسببت هذه المباراة في خسارة البرتغال لنقطتين تسببا في تأهل منتخب البرتغال للعب الملحق المؤهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.