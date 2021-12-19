كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، حكم مواجهة الشباب وضمك المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

طاقم حكام مباراة الشباب وضمك

وسيدير الحكم سلطان الحربي المباراة، وسيعاونه كل من محمد العبكري وعمر الجمل وسيكون خالد الطريس حكمًا رابعًا، وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، وسامي العرفج مساعدًا لـ حكم الفيديو.

وتُقام المباراة اليوم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الشباب يسعى للقب الرابع

ويسعى الليث المُتوج بلقب كأس الملك في 3 مناسبات إلى التأهل لدور الثمانية وتقديم النتائج الإيجابية تحت قيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا.

وكان الليث فاز في آخر مباراة دوريًا له أمام نادي الرائد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 25 نوفمبر الماضي.

أما ضمك فكان تعادل مع الفتح بخماسية لكل فريق يوم 25 نوفمبر الماضي ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري المحترفين.