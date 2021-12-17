أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد الجديد على أنه سعيد بالانضمام إلى العميد ويتطلع للتألق وتحقيق الأمجاد مع النادي بالفترة المقبلة.

أول رسالة من حمدالله لجماهير الاتحاد

وتحدث اللاعب المغربي في فيديو نُشر عبر حساب الاتحاد في “تويتر” قائلًا: ” شخصيًا سعيد بالتوقيع لـ الاتحاد واللعب أمام جماهيره الرائعة، وأتطلع للتألق واستمرار أمجاد اللاعبين المغاربة مع العميد”.

يذكر أن حمدالله لعب لـ النصر وانضم إلى الاتحاد في السعودية على غرار مواطنه اللاعب أحمد البهجة الذي مثّل صفوف نادي الاتحاد خلال الفترة من 1996 إلى 1999، ثم لعب لـ النصر في عام 2000.

هل يواجه الاتحاد أي مشكلة قانونية ؟

وفي وقت سابق، أوضح الإعلامي وليد الفراج ما تردد حول أن الاتحاد سيعاني قانونيًا بسبب تعاقده مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر سابقًا.

وكان النصر فسخ العقد مع اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، وطلب من اللاعب إحضار الشرط الجزائي في عقده الذي يُقدر بـ 84 مليون ريال كما احتفظ النصر بجميع حقوقه المالية والقانونية المثبتة أمام الجهات القضائية المختصة، بعد فسخ العقد.

وقال وليد الفراج في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” اللاعب انضم لـ الاتحاد كصفقة انتقال حر، وقضيته مع النصر لا علاقة لـ الاتحاد بها قانونيًا”.

وسينضم اللاعب المغربي لتدريبات الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد في يناير المقبل حيث يبدأ سريان عقده مع الفريق بداية من الفترة الشتوية 2022 حتى صيف عام 2023.