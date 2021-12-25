وقع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله على عقد انضمامه لنادي الاتحاد، وذلك بعد وصوله إلى جدة صباح اليوم السبت، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد صورًا من توقيع اللاعب المغربي لعقده مع العميد.

حمدالله يتابع مباراة الاتفاق من المدرجات:

وتوجه اللاعب المغربي إلى مقر تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعدادًا لمواجهة الاتفاق غدًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتابع اللاعب مباراة الاتحاد ضد الاتفاق غدًا في ملعب الجوهرة.

وسيرتدي النجم المغربي القميص رقم 99 مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

سبب فسخ النصر لعقده مع اللاعب:

وكان نادي النصر فسخ عقده مع اللاعب المغربي يوم 23 نوفمبر الماضي، لأسباب وصفها النصر بالمشروعة والقانونية.