ظهر الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، متأثرًا خلال حديثه عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل في حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل.

وقال الأمير خالد الفيصل في كلمة تحدث فيها عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل ” عبدالله الفيصل هو من رباني ، وهو قدوتي وهو الذي رعاني طفلاً وشاباً ورجلا، رحمك الله عبدالله الفيصل .. كم افتقدك ”

وتوج الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، اليوم الأربعاء، الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.

تكريم الفائزين:

وكرم أمير منطقة مكة الشاعر عارف حمود الساعدي من جمهورية العراق عن فرع التجربة الشعرية وقيمتها 500 ألف ريال، وفازت بجائزة الشعر المسرحي وقيمتها 200 ألف ريال الشاعرة جيهان جمعة بركات من جمهورية مصر العربية عن مسرحيتها (ليلى الأخيلية)، ونال جائزة القصيدة المغناة وقيمتها 200 ألف ريال، الشاعر إبراهيم أحمد حلوش من المملكة العربية السعودية عن أوبريت (نبض الأرض)، وأخيرًا حصد جائزة أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي جامعة أم القرى عن موسوعة الشعر العربي في المملكة العربية السعودية وقيمتها 100 ألف ريال.