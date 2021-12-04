أكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على أن رؤية أبطال العالم في الفورمولا 1 في أراضي السعودية هو إنجاز كبير وشيء يدعو للفخر.

الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: جاء اليوم الذي نشاهد فيه أبطال العالم في فورمولا1 على أرض السعودية وسابقنا الوقت لتقديم هذا الإنجاز#حلبة_كورنيش_جدة#فورمولا1_في_السعودية #SaudiArabianGP@KSAF_SAMF pic.twitter.com/HACJTKd9Jd

— MBC Action (@mbcaction) December 4, 2021

تعليق رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية:

وقال خالد الفيصل في صريحات لـ قناة MBC ACTION : “وجود هذه المناسبات السعيدة في السعودية شيء يدعو للفخر، جاء اليوم الذي نشاهد فيه أبطال العالم في فورمولا1 على أرض السعودية وسابقنا الوقت لتقديم هذا الإنجاز”.

وأضاف الفيصل: “واجهتنا تحديات قوية قبل بدء السباقات ألا وهي تجهيز البنية التحتية خلال مدة أقل من 8 أشهر، كان تحديًا كبيرًا ولكننا كنا على قدر المسؤولية”.

انطلاق منافسات سباق حلبة كورنيش جدة غدًا:

وتنطلق غدًا على حلبة كورنيش جدة منافسات الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC لـ الفورمولا 1، الذي يندرج تحت برنامج “جودة الحياة”، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمشاركة 20 متسابقًا يمثلون 10 فرق.