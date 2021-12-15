توّج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس أمناء جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، الأمير خالد الفيصل، الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل في دورتها الثالثة.

وقال الأمير خالد الفيصل في كلمة تحدث فيها عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل “عبدالله الفيصل هو من رباني، وهو قدوتي وهو الذي رعاني طفلًا وشابًّا ورجلًا، رحمك الله عبدالله الفيصل.. كم أفتقدك”.

وقال أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري: لا يسعني في بداية كلمتي إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على ما قدمه للأدب العربي من دعم كبير من خلال أكاديمية الشعر العربي التي تحتضن منحة سموه الكبيرة وهي الجائزة الأكبر والأهم في الوطن العربي لما تحمله من ميزات وهي الجائزة الأدبية الوحيدة التي تحمل مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وهي الجائزة التي تحمل اسم شخصية عظيمة حقًّا.. وهو اسم الراحل الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله كذلك لضخامة الجائزة، حيث تقدم جوائز بقيمة مليون ونصف المليون ريال سعودي.

وأضاف: تحمل الجائزة الصفة الأكاديمية حيث تحتضن جامعة الطائف هذا الشرف العظيم وتهتم بإحياء فروع واجهت صعوبات عدة لتأتي الجائزة وبشهادة كبار المتابعين لتنشط مجال القصيدة المغناة والشعر المسرحي وكذلك الجائزة الأدبية التي تفردت أيضًا بتكريم المبادرات التي تخدم الشعر العربي.

وزاد: “تضيف لفروع الجائزة فرعًا جديدًا؛ وهو فرع جائزة الديوان الشعري وقيمة جائزته (200 ألف ريال) لتصبح فروع الجائزة خمسة فروع ابتداء من العام القادم”.

وختم الدكتور عسيري بتقديم بالشكر لوزارة الثقافة الراعي الرسمي لهذه الجائزة.

عقب ذلك كرم الأمير خالد الفيصل معالي الدكتور فهد السماري نظير جهوده الأدبية.

كما تم تكريم الفائزين في الدورة الثالثة وهم الشاعر «عارف حمود الساعدي»، من جمهورية العراق، عن فرع التجربة الشعرية وقيمتها 500 ألف ريال، الشاعرة «جيهان جمعة بركات»، من جمهورية مصر العربية، التي فازت بجائزة الشعر المسرحي عن مسرحيتها «ليلى الأخيلية» وقيمتها 200 ألف ريال، الشاعر «إبراهيم أحمد حلوش»، من المملكة العربية السعودية، عن أوبريت «نبض الأرض»، في مجال القصيدة المغناة وقيمتها 200 ألف ريال، وأخيرًا، جامعة أم القرى عن موسوعة الشعر العربي في المملكة العربية السعودية، وبلغت قيمة الجائزة 100 ألف ريال في مجال أفضل مبادرة في خدمة الشعر العرب، كما تم تكريم الطلاب الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلاب مرحلتي البكالوريوس والثانوية العامة، كما تم الإعلان عن اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي.

الجديرة ذكره أنه تقدم للجائزة هذا العام (139 متسابقًا) منهم (114 شاعرًا) و(25 شاعرة) من أكثر من عشر دول عربية، وبلغ عدد المشاركات السعودية ضمن هذا العدد (31 مشاركة، وعلى مستوى النشاط المحلي أتمت الجائزة الموسم الأول لمسابقة الأمير عبدالله الفيصل لطلبة الثانوية والجامعات وبرعاية مباشرة من وزارة التعليم لتتجاوز المشاركات في عامنا الأول 7 آلاف مشاركة.. في رقم قياسي مقارنة بجميع مسابقات الوزارة الأدبية.

وتخلل الحفل فقرة غنائية لأعمال الراحل عبدالله الفيصل والتي تغنى بها كبار المطربين العرب.