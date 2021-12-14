علق نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على استضافة الرياض للقمة الخليجية اليوم الثلاثاء.

وحدة صف:

ونشر خالد بن سلمان، في تغريدة له عبر تويتر، صورة جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي معلقًا عليها بالقول: روابط أخوة.. ومصير مشترك.. ووحدة صف خليجي؛ لمواجهة التهديدات ومواكبة التطلعات والطموحات، بما يُعزز أمن واستقرار ورفاه بلداننا وشعوبنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كلمة ولي العهد:

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته بالقمة على أهمية استكمال الوحدة الخليجية وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت أعمال القمة الخليجية رقم 42 انطلقت في العاصمة الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي.

جدول أعمال القمة الخليجية:

وناقشت الدورة الثانية والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لقادة دول المجلس.