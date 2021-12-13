يبذل مسؤولو الأمن السيبراني في شركات التكنولوجيا الكبرى، جهوداً حثيثة لإصلاح ثغرة “خطيرة”، في أحد برامج الإنترنت المستخدمة على نطاق واسع.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، يحذر خبراء بمجال الأمن السيبراني من أن هذه الثغرة “قد تسمح بجولة جديدة من الهجمات الإلكترونية”.

ثغرة مخفية

وتم تحديد هذه الثغرة، المخفية في “جزء غامض” من برنامج الخادم (سيرفر)، وتسمى Log4j، وأدت إلى إجراء تحقيقات معمقة في شركات منها “أمازون” و”تويتر” و”سيسكو”.

وقالت أمازون، أكبر شركة حوسبة سحابية في العالم، في تحذير أمني، “نحن نراقب هذه المشكلة، ونعمل على معالجتها”.

وأصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة، تنبيها بشأن الثغرة الأمنية، وحثت الشركات على اتخاذ إجراءات.

تحديث البرامج

وقالت مديرة الوكالة، جين إيسترلي، “لكي نكون واضحين، تشكل هذه الثغرة خطرا شديدا. سنقوم فقط بتقليل الآثار المحتملة، من خلال تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص”.

وأعلنت شركات تنتج برامج تحتوي على ثغرة Log4j، ومنها “آي بي أم”، و “رد هات”، و”أوراكل”، و”في أم وير”، أنها ستقوم بتحديث البرامج.