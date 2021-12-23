اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة لرماية الأطباق والتي استمرت على مدار 5 أيام بحضور سمو رئيس اتحاد الرماية الأمير سعود بن خالد ومدير الشؤون الرياضية بالحرس الملكي عقيد وليد الدلاك ومدير الشؤون الرياضية بالجوازات مقدم عبدالعزيز الرشيدي وبمشاركة عدد (26) راميًا، وقد أدار منافسات البطولة 8 حكام.

نتائج منافسات الأطباق ” تراب”

وجاءت نتائج منافسات الأطباق (تراب) لفئة المبتدئين على النحو التالي :

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المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ فهد السهلي من الجوازات

‏المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ عبدالله السعدان من الحرس الملكي

‏‏المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ صالح الشراري من الجوازات

وجاءت نتائج منافسات الأطباق (سكيت) لفئة المبتدئين:

‏المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ فهد الشنيفي من الحرس الملكي

‏‏المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد البقمي من الحرس الملكي

‏‏المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ محمد الشيباني من الحرس الملكي

كما جاءت نتائج منافسات الأطباق (سكيت) لفئة الممتاز:

‏المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ سعد الدوسري من شرطة الرياض

‏المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد الخمشي من الأمن العام

‏‏المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ سعيد المطيري من الاتحاد

وجاءت نتائج منافسات الأطباق (سكيت) لفئة الممتاز على النحو التالي:

‏المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ سعد الدوسري من شرطة الرياض

‏المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد الخمشي من الأمن العام

‏‏المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ سعيد المطيري من الاتحاد

كما جاءت نتائج منافسات الأطباق (تراب) لفئة الممتاز:

‏المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ فيصل الدعجاني من دوريات الأمن

‏‏المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ فهد المطيري من دوريات الأمن

‏‏المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ محمد الشريدة من الحرس الوطني

تكريم المشاركين في بطولة المملكة

وفي ختام البطولة تم تكريم الحكام واللجان المنظمة المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة من قبل سمو رئيس اتحاد الرماية.