يبدو أن خسارة الهلال، اليوم السبت، من فريق الفتح في الجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد تُعجل برحيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

الهلال لم يفز في 4 مباريات بعد التتويج الآسيوي:

ومنذ الفوز بلقب دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الماضي، لم يُوفق الهلال في الفوز بأي مباراة في بطولة دوري المحترفين حيث تعادل في مباراتي أبها والفيحاء، وخسر من فريقي النصر والفتح.

سبب المطالبة بإقالة جارديم:

البعض من جمهور الهلال طالب بإقالة المدرب البرتغالي كونه لم يعد لديه ما يقدمه للأزرق، مع إرسال ضغوطات لإدارة فهد بن نافل بسرعة التعاقد مع البديل قبل فوات الآوان وفقدان الهلال لفرصة المنافسة على لقب الدوري.

وكان جارديم تولى تدريب الهلال بداية موسم 2021/ 2022 خلفًا لمواطنه خوسيه موراييس.

وسيواجه الزعيم، فريق الفيصلي يوم الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري المحترفين.

ويستعد الزعيم لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل في الإمارات.