تشهد مزارع وحقول الذرة الرفيعة البيضاء والحمراء في منطقة جازان إقبالاً متزايداً من قبل الأهالي لانتقاء بعض سنابل الذرة وحصدها قبل اكتمال نضجها من مزارعهم وشرائها من أصحاب الذرة فيما يعرف بمحصول”الخضير”.

“المواطن” رصدت الحركة التجارية التي تشهدها المنطقة حالياً والتقت بعدد من المزارعين والبائعين.

الذرة الرفيعة:

وفي تصريحات خاصة إلى “المواطن” قال علاء دغريري: إن منطقة جازان تشتهر بزراعة حَب الذرة الرفيعة والتي يطلق عليها الأهالي الخضير وذلك بسبب قرب لونها إلى الاخضرار أو إلى اللون الأحمر ولا يكاد تجد وادياً من أودية المنطقة إلا ويكسوها اللون الأخضر في هذا الوقت من العام.

طريقة طحن الخضير في جازان

استصلاح الأراضي:

أما محمد عريشي فقال: إن المزارعين يعتمدون على تهيئة الأراضي الزراعية واستصلاحها وتنظيفها مع قرب موسم هطول الأمطار وجريان السيول وذلك لاعتمادهم بشكل كبير على هذا المياه في الزراعة، ومن ثمّ القيام بحرث الأرض بحبوب الذرة وذلك باستخدام الثيران في الأماكن الضيقة وخاصة المدرجات الجبلية أو الحراثة في السهول الساحلية وباطن الأودية.

أنواع الذرة:

من جهته، قال المزارع إبراهيم مسرحي: إن حراثة الأرض وزراعتها تشكل مصدراً لسعادة المزارعين في جازان ويوجد عدة أنواع من الذرة التي تشتهر بها سهول جازان وتشمل الذرة البيضاء والحمراء والشهلاء والشاحبي والذرة الرفيعة والذرة القهرية، حيث يجتهد المزارعون في زراعتها في موسمها الخاص وخاصة كبار السن ويتم حصاده في أربعة مواسم “الخريف -المخرط -السعودات -مقدم”.

مراحل النمو:

وأكد ماجد هزازي أن مراحل نمو ثمرة الذرة قبل الحصاد تمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة المعاصرة ثم مرحلة الجضم وبعدها مرحلة مج العذق يلي ذلك مرحلة الصفو ثم مرحلة الخريط وهو أول مرحلة نمو الحبة “الذرة”، فمرحلة النجيف ثم مرحلة الشويط حيث تكون الحبة طرية ثم مرحلة الخضير وأخيراً الذرة الحمراء كاملة النضج حيث يتم قطفها ليستمتع الأهالي بمذاق الذرة.

أهم الوجبات:

في سياق متصل، رأى حسين القاضي أن الخضير يعد من أهم الوجبات الغذائية التي يحرص عليها أهالي منطقة جازان على تناولها مع مواسم حصاد حبوب الذرة، حيث تقوم ربات المنازل بالتفنن في صناعة أطباق مختلفة من الخضير فمنهن من تقدمه على شكل رغيف يتم إعداده وخبزه في التنور ليؤكل مع الحليب واللبن ومنهن من تعد منه المدرسة وهي الأكثر شعبية في جازان بعد مزجة بالموز والسمن والعسل وهناك من تقوم بإعداد وجبة المفالت وهي وجبة غنية بمكوناتها الغذائية عالية القيمة حيث تتضمن الحليب والسمن والعسل وهناك من يفضله مشوياً في سنابله.

الخضير في جازان

وفرة المحصول:

وذكر رمزي حدادي أن هذه الأيام تشهد فيها الأسواق والطرقات العامة بالمنطقة وفي كل من صبيا وبيش وأبوعريش وضمد وصامطة وأحد المسارحة والدرب والمناطق الجبلية، وفرة المحصول حيث تجذب هذه المحاصيل اهتمام كبير من المواطنين وسالكي الطرق والزوار الذين يحرصون على الوقوف لشراء الذرة الطرية أو تقديمها كهدايا لجيرانهم في باقي مناطق المملكة أو للاستفادة منها في إعداد الوجبات الشعبية بمختلف أشكالها.