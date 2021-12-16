تواصلت اليوم فعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة غرب الرياض بمنطقة ديراب وبمشاركة ٣١٣ رأس.

تنافس قوي بفعاليات اليوم الثاني

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من البطولة تنافس قوي في فئتي الأفراس والأمهار عمر السنة حيث حققت لقب الفئة الرابعة والمخصصة للأفراس من عمر ٤ إلى ٦ سنوات المركز الأول الفرس “تيجان المعود” لمربط الباخت ونالت المركز الثاني الفرس “ذاخرة عذبة” لمربط سماء نجد وجاءت في المركز الثالث الفرس “ال آر أيرا دي الكسكاليبر” لمربط السيد.

وفي الفئة الخامسة المخصصة للأفراس من عمر ٧ إلى ٩ سنوات جاءت في المركز الأول الفرس “بنت هاذي الخالدية” لمربط الخشاب من الكويت، ونالت المركز الثاني الفرس “برهاني شريفة” لمربط أجمل، وحصلت على المركز الثالث “كارمن الخالد” لمزرعة الخالد.

أما الفئة السادسة المخصصة للأفراس بعمر ١٠ سنوات فما فوق حصلت على المركز الأول الفرس “غزالة الخالدية” لمربط أجمل، ونالت المركز الثاني الفرس “قمر تي أس” لمربط الراك، وحصلت على المركز الثالث “عنود الجلوية” لمربط الرمحا.

أما الفئة السابعة والمخصصة لأمهار عمر السنة مجموعة (أ) فاز بالمركز الأول المهر “عز الخشاب” لمربط الخشاب من الكويت، ونال المركز الثاني المهر “هتان الراك” لمربط الراك، وفي المركز الثالث المهر “وسم الجبرينية” لمربط الجبرينية.

حضور جماهيري كبير

وشهد العرض حضورًا جماهيريًا زار عددًا من الفعاليات للبطولة والتي أطلق عليها “ساحة طرفة”، والتي تضم عددًا من الفعاليات والمعارض المختصة بمقتنيات الخيل والفنون التشكيلية والمطاعم والكافيهات وهي تفعيل للدور الثقافي والاجتماعي ضمن فعاليات العرض الدولي الخامس.