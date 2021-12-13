وجه النجم داني ألفيس رسالة إلى جماهير نادي برشلونة في السعودية قبل مباراة البارشا المرتقبة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني.

💙❤️ @DaniAlvesD2 يوجه لكم هذه الرسالة من مرسول بارك 🏟️ 🙌 كونوا في الموعد! 👍 pic.twitter.com/ZUWXcoybov — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 13, 2021

رسالة داني ألفيس للجماهير:

ونشر حساب نادي برشلونة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لقائد الفريق، داني ألفيس وهو يوجه رسالة إلى الجماهير من ملعب مرسول بارك، وقال باللغة العربية: “موعدنا بكرة”.

وصرح داني ألفيس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة كأس مارادونا، بأنه سعيد بالعودة إلى صفوف فريق برشلونة، متمنيًا تتويجه بالبطولات خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

برشلونة وبوكا جونيورز في كأس مارادونا:

ووصلت بعثة فريقا بوكا جونيورز وبرشلونة إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهتهما المرتقبة في كأس مارادونا، يوم غد الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز في تحقيق فوزه الأول على نظيره برشلونة، حيث سبق وتواجها 3 مرات من قبل، ويمكن الاطلاع على تاريخ مواجهتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).