تتجه أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز لتكريم الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

كأس مارادونا في الرياض

ووصلت بعثة فريقا بوكا جونيورز وبرشلونة إلى العاصمة الرياض، أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهتهما المرتقبة في كأس مارادونا، اليوم، على ملعب مرسول بارك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز في تحقيق فوزه الأول على نظيره برشلونة، حيث سبق وتواجها 3 مرات من قبل، ويمكن الاطلاع على تاريخ مواجهتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دييغو مارادونا .. رحلة من التألق

ويملك دييغو مارادونا مسيرة مميزة سواء مع الفرق التي مثلها “بوكا جونيورز، برشلونة ونابولي”، أو المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، حيث حقق 11 بطولة، أبرزها لقب الدوري الإيطالي مرتين، ليصبح أسطورة فريق الجنوب.

وشهد فريق بوكا جونيورز انطلاقة وختام مسيرة دييغو مارادونا كلاعب، حيث شارك معه في 70 مباراة، ونجح في تسجيل 35 هدفًا، وتوج معه بلقب الدوري الأرجنتيني عام 1982.

وشارك مع برشلونة الإسباني في 43 مباراة، وأحرز 30 هدفًا، كأس إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، وكأس الليغا، وخاض مع نابولي 213 مباراة، وسجل 86 هدفًا، وصنع 26 هدفًا، حيث توج بلقب الدوري الإيطالي مرتين، كأس السوبر، كأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي، شارك دييغو مارادونا مع المنتخب الأرجنتيني الأول في 90 مباراة، وأحرز 34 هدفًا، وفاز بكأس العالم 1986، ولعب 11 لقاء مع المنتخب تحت 20 عامًا، وسجل 7 أهداف، وتوج بكأس العالم 1979.