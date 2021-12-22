جذب معرض “لايف آرت” في منطقة “ذا جروفز”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، محبّي وهواة الفن التشكيلي، حيث يحتضن المعرض لوحات فنانين عالميين، ومنحوتاتهم التي أدهشت الزوار ودفعهم جمالها لالتقاط صور تذكارية لها.

أعمال برادلي ثيودور:

وتضمنت المعروضات أعمالًا تشكيلية للفنان الأمريكي الشهير “برادلي ثيودور”، والفنانة التشكيلة السعودية ندى العلي، والفنانة السورية قمر الزمان، إلى جانب قسم للمنحوتات أُبرزت فيه أعمال النحاتين العالميين كالفنان الروسي الشهير “أليكساندرو غريغورف”، والفنان الإيطالي “دانييلي فورتونا”.

وتطرّز معرض “لايف آرت” بإبداع الفنانة التشكيلية السعودية ندى العلي، التي استخدمت في لوحاتها المميزة ألوان الأكريليك، لتقدم بها أعمالًا لافتة على لوحات من نوع “كانفس”، فيما استخدم الفنان الإيطالي “إيفانو فاتشيني” في أعماله ألوان “كولاج وريزن”، لينثر بها إبداعه على لوحاتٍ خشبية.

لوحات تشكيلية:

كما اشتمل المعرض على لوحات تشكيلية رائعة للفنانة السورية قمر الزمان، التي توزّعت أعمالها الفنية على المعرض، مستخدمة في رسمها الألوان الزيتية على لوحات من “كانفس”، إضافة إلى أعمال للفنان الأمريكي الشهير “برادلي ثيودور”، استخدم فيها ألوان “الأكريليك” ليبهر الزوّار بإبداعاته.

وتزيّن المعرض أيضًا في منطقة “ذا جروفز” بقسم للمنحوتات، احتفى بإبداعات أبرز النحاتين العالميين، على رأسهم الفنان الروسي الشهير “أليكساندرو غريغورف”، والفنان الإيطالي “دانييلي فورتونا”، حيث استوقفت أعمال النحت زوّار المنطقة، الذين أبدوا إعجابهم بتلك المنحوتات وتفاصيلها، والدقة العالية في إتقانها.

تجارب فريدة:

وتواصل المناطق الفرعية لـ”ذا جروفز” استقبال زوّارها، مستفيدة من تنوّع عروضها، والتجارب الفريدة التي تقدّمها لهم، إذ تجمع بين المطاعم الفاخرة، والجمال والتجميل، وبوتيكات الأزياء العالمية، والمجوهرات والإكسسوارات، والمقاهي المختصة، إضافة إلى مسرح للرقصات الاستعراضية الدولية.