سيواجه البرازيلي بريكيليس شاموسكا المدير الفني للفريق الكروي الأول في الشباب، نادي التعاون مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ذكرى لا تُنسى لـ شاموسكا

ويحمل مدرب الشباب، ذكرى جيدة عند مواجهة التعاون في ” درة الملاعب” وهي التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020/2021 في مايو الماضي على حساب التعاون، حينما كان مدربًا لنادي الفيصلي، حيث فاز الفيصلي على سكري القصيم بثلاثية مقابل هدفين.

أفضلية طفيفة لـ التعاون

وتقابل الليث مع التعاون 22 مرة في دوري المحترفين، حيث فاز التعاون في 9 مباريات وفاز الشباب في 8 مباريات وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 5 مباريات.

ويُدير مباراة الشباب والتعاون طاقم تحكيم روماني بقيادة أوفيديو هاتيجان وسيعاونه كل من مواطنيه جورجي سيباستيان وجريجوري ميرسيا، والسعودي عبدالله العويدان حكمًا رابعًا وإشتفان كوفاتش حكمًا للفيديو والسعودي محمد العبكري مساعدًا لحكم الفيديو.