نظم نادي أبها الأدبي يومي الاثنين والثلاثاء 13/ 14/ 12/ 2021 ملتقى القصة (2)، والذي تناول قراءات نقدية للمجموعات الصادرة بين عامي (2019- 2021).

كلمة في بداية اليوم الأول للملتقى:

وفي اليوم الأول بدأ الملتقى بكلمة النادي ألقاها الدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني.

ثم بدأت الجلسة الأولى برئاسة د. خالد أبو حكمة قرأ فيها سيرة النقاد والمؤلفين، حيث استمع الحضور إلى مشاركة صوتية للقاصين: وكانت القصة الأولي ذكريات عطر للقاصة عائشة الألمعي، القصة الثانية فخاخ الواقع للقاص عيسى مشعوف، القصة الثالثة فوضى انتباه للقاص فيصل الشهري.

الجلسة الثانية للملتقى من اليوم الأول:

وبدأت الجلسة الثانية حيث قرأ فيها المؤلفون نصوصهم القصصية بتقديم الدكتور عادل عسيري لبدء الورقة النقدية الثانية والتي تناول المجموعات القصصية: الأولى نصف نافذة للقاص إبراهيم مضواح- الثانية امرأة من جليد للقاصة تغريد العلكمي- الثالثة يتصبب دخانًا للقاص محمد بن مانع الشهري، وفي ختام اليوم الأول قدم رئيس مجلس الإدارة د. أحمد بن علي آل مريع درع النادي للمشاركين. .

اليوم الثاني للملتقى:

في اليوم الثاني من الملتقى رأست جلستيه أ. زهرة آل ظافر. بدأت الجلسة الأولى إلى قراءة النصوص القصصية الأولى بقايا وجه للقاص حسن عامر- الثانية وهدانة للقاصة عبير العلي. حيث قرأ المؤلفون نصوصهم.

الجلسة الثانية للملتقى من اليوم الثاني: