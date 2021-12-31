أرسلت وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي ممثلة في الإدارة العامة للتواصل المؤسسي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رسائل توعوية لمنسوبي الرئاسة بهدف تطبيق الوقاية والحفاظ على سلامة الجميع بعد رفع سقف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

التوعية من مخاطر كورونا:

وأكد وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي عادل الأحمدي، أن الوكالة تسعى عبر الرسائل النصية لتوعية منسوبي الرئاسة من مخاطر انتشار فيروس كورونا، وكون التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية يؤدي إلى الإصابة لا قدر الله.

رفع الوعي:

وبين الأحمدي أن التوعية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي واستشعار المسؤولية الاجتماعية وذلك أن التهاون بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يؤدي إلى زيادة نسب الإصابة في المجتمع، ولذلك يجب التشديد على تطبيق الاحترازات لسلامة الجميع.

تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للرقي بالخدمات المقدمة ورفع الوعي التثقيفي.