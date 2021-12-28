حرص رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، صالح أبو نخاع، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم وتحفيزهم لتقديم الأفضل.

أبو نخاع يطالب اللاعبين بالتركيز:

واجتمع صالح أبو نخاع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، قبل بدء الحصة التدريبية للفريق مساء اليوم، مطالبًا إياهم بالتركيز في المرحلة المقبلة وعدم التفريط بأي نقطة في المباريات القادمة.

وتعادل فارس الجنوب إيجابيًّا مع الباطن في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في ختام منافسات الدور الأول.

ضمك يواصل الاستعداد:

وعلى الصعيد الميداني، عاود الفريق الأول لكرة القدم تدريباته على ملعبه بقيادة المدير الفني كرسمير ريزتش، وذلك عقب عودة اللاعبين من الإجازة التي منحها بعد مواجهة الفريق الأخيرة مع الباطن.

وبدأت الحصة التدريبية اليوم بالجري حول الملعب تبعها التمارين الاسترجاعية واستشفاء العضلات إلى جانب تمارين اللياقة تحت إشراف مدرب اللياقة الكرواتي لوكا.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بعد ذلك عدة محطات تدريبية اشتملت على التمريرات القصيرة واللعب في المساحات الضيقة، ثم قسم ريزتش اللاعبين إلى مجموعتين فرض عليهما مناورة على منتصف مساحة الملعب.