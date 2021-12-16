حصل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين على جائزة الثقافة الرياضية العربية السنوية للعام 2021، التي أعلنها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برعاية وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي.

الحفاظ على التراث العربي الأصيل

وجاء تتويج رئيس المنظمة الدولية للإبل تقديرًا لدوره في الحفاظ على التراث العربي الأصيل وخدمة وتطوير كل ما يتعلق بالإبل، حيث استطاع أن يرسم خارطة طريق جديدة نجحت في إحداث نقلة نوعية في عالم الإبل ليصبح صناعة واستثمارًا من خلال تطوير المهرجانات التي باتت مقصدًا سياحيًا كما هو الحال في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وتعددت المسابقات فتعاظمت الاستثمارات فيها، وامتد الأمر إلى انتشار مصانع لحوم الإبل في العالم، إلى جانب الحفاظ على السلالة، ونشر ثقافة ممارسة أنشطة الإبل بين الجيل الجديد لتعريفه بالتراث العربي الأصيل ليتمكن من الحفاظ عليه باعتباره موروثا ثقافيا عربيًا أصيلًا.

دعم مسيرة الرياضة العربية

يذكر أن جائزة الثقافة الرياضية العربية السنوية تهدف إلى دعم مسيرة الرياضة العربية، ونشر ثقافة العطاء والوفاء، والتأكيد على المسؤولية المجتمعية في المنظومة الرياضية العربية، وتمنح لمن يختارهم مجلس أمناء الجائزة وفق ترشيحات اللجنة التنفيذية للاتحاد بمعايير معينة.