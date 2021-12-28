توقع المركز الوطني لـ الأرصاد، استمرار تواجد السحب الممطرة على عدة مناطق بالمملكة من بينها مكة والمدينة.

الرادار يؤكد تواجد السحب الممطرة

ونشر المركز الوطني للأرصاد، على صفحته الرسمية بموقع التواصل تويتر، مجموعة من الصور وكتب عليها: “صور الرادارات توّضح استمرار تواجد السحب الممطرة على مناطق المدينة المنورة (ينبع، المدينة المنورة)، مكة المكرمة (جدة، رابغ) القصيم، حائل.

أمطار رعدية

وفي وقت سابق، نبه المركز في تقرير له، من هطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: ثول، ورابغ، وجدة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسط إلى غزيرة على مناطق بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.