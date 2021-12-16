حفّز الفنان الكبير راشد الماجد جمهوره ومتابعيه لحضور فعالية ميدل بيست الليلة المقامة بالرياض، من خلال فيديو قصير نشره بحسابه الشخصي.

راشد الماجد في الميدل بيست

وفي مقطع الفيديو يظهر راشد الماجد من داخل سيارته مخاطبا جمهوره بقوله: “مساء الخير يا حبايب، في المديل بيست، بندنها، ولعها، وعليها.. أخوكم راشد الماجد”.

آل الشيخ يدعو للحضور

ونشر المستشار بالديوان الملكي، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، المقطع الفيديو الخاص الماجد، على صفحته الشخصية بتويتر معلقا: ” لاتجووووون.. راااشد”.

انطلاق ميدل بيست

وتنطلق مساء اليوم الخميس، فعاليات “ميدل بيست” ضمن موسم الرياض، والتي تستمر إلى 19 ديسمبر الجاري حيث يشارك العديد من نجوم الوطن العربي والنجوم العالميين، ويستمر المهرجان لمدة أربعة أيام متواصلة.

وأعلن آل الشيخ، انطلاق الفعالية في وقت سابق عبر حسابه الرسمي بتويتر، وكتب: ” الخميس الوعد، مدل بيست (ساوندستورم)”.