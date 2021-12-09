يبدو أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس بات جاهزًا للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان في مباراة موناكو المقبلة.

راموس يتعافى من الإصابة

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن راموس نفذ البرنامج التأهيلي الخاص به، وبات جاهزًا لمواجهة موناكو، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الفرنسي.

وكان راموس قد شارك بقميص باريس سان جيرمان للمرة الأولى في مباراة سانت إيتيان، قبل أن تُداهمه الآلام العضلية مجددًا، ليغيب في 3 مباريات متتالية.

وغاب المدافع الإسباني عن باريس سان جيرمان في مباراتي نيس ولانس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بالإضافة إلى مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، من أجل التعافي من الإرهاق البدني.

غيابات سان جيرمان ضد موناكو

وفي السياق ذاته، سيغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عدد من لاعبيه للإصابة، ومنهم نيمار، دراكسلر، بالإضافة إلى الظهير البرتغالي نونو مينديز، الذي أصيب في مباراة كلوب بروج.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، سيخوض مواجهة موناكو بنفس التشكيل الذي لعب أمام بروج، مع إمكانية الدفع ببرسنيل كيمبيمبي منذ البداية، بعدما أراحه أمام الفريق البلجيكي.