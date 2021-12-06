كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن أن اللاعب الإسباني سيرخيو راموس مدافع الفريق الكروي الأول لن يكون متواجدًا في مباراة كلوب بروج البلجيكي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يضمن التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

وكان الفريق الباريسي ضمن رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي التأهل لدور الستة عشر، بعد حجز بطاقتي التأهل عن المجموعة.

وتجددت الإصابة لدى راموس حيث لن يتواجد في قائمة الفريق لـ مباراة كلوب بروج وسيستمر في عمله بالتدريبات التأهيلية خلال الفترة المقبلة.

وسيعاني الفريق الباريسي أيضًا من غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يغيب لمدة 8 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة سانت إيتيان بالدوري الفرنسي.

ميسي يتعرض لانتقادات قوية

وفي وقت سابق، تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان لانتقادات قوية، وذلك بعد تعادل البي إس جي في آخر مباراتين له بـ الدوري الفرنسي أمام فريقي نيس ولانس.

وكان البي إس جي تعادل مع نيس الأربعاء الماضي بدون أهداف في الجولة السادسة عشرة في الدوري الفرنسي، وفي الجولة السابعة عشرة أمام نادي لانس أول أمس السبت.

ميسي تعرض للانتقادات كونه كان مشاركًا في المباراتين ولم ينجح في قيادة نادي العاصمة الفرنسية لتحقيق الفوز وضمان النقاط الست، وجاء ذلك بعد أن تُوج الاثنين الماضي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته.