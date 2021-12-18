تُوج الحارس الجزائري رايس مبولحي بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في بطولة كأس العرب وذلك بعد فوز منتخب الجزائر بلقب البطولة متفوقًا على منتخب تونس بهدفين دون رد.

رايس مبولحي يتألق مع الجزائر:

ولعب مبولحي دورًا كبيرًا في تتويج منتخب بلاده بلقب البطولة الأولى في تاريخ الجزائر.

وكان الشوط الأول والشوط الثاني من الوقت الأصلي لـ نهائي كأس العرب انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول، منح أمير سعيود هدف التقدم لـ منتخب الجزائر في شباك المنتخب التونسي.

هدفان في الشوطين الإضافيين:

وتمكن سعيود من إحراز الهدف للفريق الجزائري في الدقيقة الـ99 من عمر الشوط الإضافي الأول من تصويبة مخادعة لم يتمكن الحارس التونسي من صدها.

وحاول منتخب تونس خلال ما تبقى من الشوطين الإضافيين إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وأضاف ياسين براهيمي الهدف الثاني للفريق الجزائري في الدقيقة الـ120.