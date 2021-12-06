تأكد رسميًا غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة ريال مدريد الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي في الجولة السادسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لـ مباراة إنتر ميلان

وجاءت قائمة الريال لـ مباراة الإنتر مكونة من: “كورتوا – لونين – توني فويدياس – كارفخال – ميليتاو – ألابا – فاييخو – ناتشو – مارسيلو – ميندي – كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – لوكاس فاسكيز – إيسكو – كامافينجا – هازارد – أسينسيو – يوفتيش – فينيسيوس – رودريجيو – ماريانو”.

وكان اللاعب الفرنسي تعرض للإصابة في مباراة ريال سوسيداد مساء أول أمس السبت في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

ما هي إصابة كريم بنزيما ؟

واشتكى بنزيما من وجود آلام عضلية تعرض لها خلال مباراة ريال سوسيداد حيث خرج من المباراة في الدقيقة السابعة عشرة ولم يستطع استكمالها.

وبحسب صحيفة MARCA الإسبانية فإن اللاعب الفرنسي يُعاني من إصابة عضلية في أوتار ساقه اليسرى، وسيغيب بسببها عن مواجهتي إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد حقق انتصارًا ثمينًا على حساب ريال سوسيداد بهدفين دون رد، وذلك في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

وسجل لـ ريال مدريد كل من البرازيلي فينسيوس جونيور واللاعب الصربي لوكا يوفيتش.