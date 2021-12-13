قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات دور ثمن النهائي، وذلك بسبب خطأ تقني حدث بسبب إخراج الكرة التي تحمل اسم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من وعاء الأندية المشاركة في دور الـ16.

سبب إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر “تويتر” أنه بسبب خطأ تقني حدث فسوف تُعاد القرعة في الثالثة مساءً بتوقيت دول وسط أوروبا، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

مانشستر يونايتد يتسبب في إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا

وقالت صحيفة The Atheltic البريطانية إن الصحفيين الذين حضروا القرعة لاحظوا عدم وجود الكرة التي تحمل اسم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما تم الكشف عن كرة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بجانب أن الكرة التي تحمل اسم مان يونايتد تم إخراجها من الوعاء ولم تتواجد وأصبح عدد الفرق منقوصًا إلى 15 فريقًا، بسبب إجراء خاطئ في وضع أسماء الفرق المتنافسة في دور الـ16.

وتُشير التقارير إلى أن مندوبي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اعترضوا على إجراءات القرعة وتقدموا باحتجاج.

وكانت النتائج كشفت قبل قرر إعادة القرعة، عن مواجهة بنفيكا البرتغالي مع ريال مدريد الإسباني، فياريال الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني مع بايرن ميونخ الألماني، سالزبورغ النمساوي مع ليفربول الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي مع أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس الإيطالي ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي”.