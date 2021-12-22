تُوج النادي الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد فوز الفريق الكروي الأول بالمارد الأحمر، بالمباراة على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

ملخص مباراة الأهلي المصري ضد الرجاء:

وبدأت المباراة في الشوط الأول بضغط هجومي، من قبل لاعبي الرجاء، أسفر عن الهدف الأول لهم عبر المغربي حميد أحداد المعار من الزمالك المصري.

ومع هبوط مستوى الأهلي، ظل المارد الأحمر يبحث عن إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون فائدة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق الرجاء المغربي بهدف دون مقابل.

طاهر محمد يُنقذ الأهلي:

وفي الشوط الثاني من المباراة، ظل الأهلي المصري يضغط بكل قوته حتى تمكن اللاعب طاهر محمد طاهر من إحراز هدف التعادل للمارد الأحمر في الدقيقة الـ89 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليلجأ الناديان إلى ركلات الترجيح.

وسدد لـ الأهلي كل من “علي معلول، بدر بانون، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق”، بينما سدد لفريق الرجاء كل من “محمد زريدة، زكريا الوردي، مروان هدهودي، محمود بن حليب، محسن متولي” وأهدر للفريق المغربي اللاعب عبدالإله مدكور.

يذكر أن الأهلي فاز بثامن ألقابه في بطولة كأس السوبر الإفريقي.