أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن تجديد تعاقده مع اللاعب محمد البريك ظهير أيمن الفريق الكروي الأول حتى عام 2025.

الهلال يحافظ على خدمات محمد البريك:

ونشر الحساب الرسمي للزعيم عبر “تويتر” مقطع فيديو أعلن من خلاله تجديد عقد البريك الذي غاب عن مباريات الفريق مؤخرًا بسبب إصابته بـ فيروس كورونا قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات.

وكان البريك تُوج مع الهلال مؤخرًا بلقب دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الماضي.

الهلال يواجه الفتح غدًا في مواجهة قوية:

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول في الهلال غدًا السبت، لمواجهة فريق الفتح في الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع لمواجهة الفتح مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، حمد اليامي، محمد جحفلي، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز”.

وسيغيب اللاعب سلمان الفرج عن صفوف الزعيم غدًا بسبب الإصابة.