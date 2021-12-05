أعلن نادي الإبل رصد حالة عبث واحدة في فئة جل مهجنات، وتم استبعاده من المنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

تطوير المهرجان:

وتسعى لجان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حاليًّا في الصياهد، إلى مواصلة تطوير المهرجان على كل الأصعدة، واتخاذ قرارات من شأنها رفع مستوى المنافسة وإضفاء الجمالية عليها.

3 ألوان:

وفي سبيل ذلك خصصت لجان التحكيم في المهرجان، ثلاثة ألوان هي “أخضر وأصفر وأحمر”، بحيث يقوم الملاك بوضع الطوق الأخضر في “رقاب” العشرين فردية الأكثر جمالًا في منقيته “الصدر”، ومن ثم اللون الأصفر في العشرين الفردية الأقل، والطوق الأحمر يوضع في العشرين الأخيرة من المنقية أو ما يسمى بـ”العرقوب”.