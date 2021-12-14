نجحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في رصد 200 مخالفة بقاعات الأفراح وتطبيق العقوبات والغرامات بشأنها.

2500 جولة رقابية:

وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها شددت بالتعاون مع اللجان الميدانية المشتركة الرقابة على قاعات الأفراح؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حيث نفذت أكثر من 2500 جولة رقابية على قصور الأفراح والاستراحات.

وتكثف الوزارة جولاتها الرقابية والتفتيشية على قاعات الأفراح على مستوى جميع مناطق المملكة، وذلك بمشاركة فاعلة من أمانات المناطق والبلديات الفرعية، بالمدن والمحافظات والمراكز.