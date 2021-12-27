ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز ضد الاتفاق اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يحقق رقمًا استثنائيًّا:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى العميد ضد الاتفاق، ليحقق رقمًا استثنائيًّا في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نجح للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، بتحقيق الفوز بعد تأخّره بفارق هدفين في الشوط الأول.

هارون كمارا يرجح كفة العميد:

ولعب الاتحاد ضد الاتفاق اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح البديل هارون كمارا في تسجيل ثنائية ليقود العميد لتحقيق فوز قاتل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع العميد رصيده إلى 29 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.