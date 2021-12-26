وصل البرازيلي رومارينيو إلى مباراته رقم 100 مع الاتحاد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين اليوم.

رومارينيو يصل لمباراته الـ100 بالدوري:

وشارك رومارينيو بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الاتفاق ليصل إلى مباراته رقم 100 في البطولة، واحتفل به حساب الدوري السعودي للمحترفين باللغة الإنجليزية الرسمي على “تويتر”، ووصفه بأسطورة العميد.

وتمكن رومارينيو من تسجيل 46 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويبحث عن هدفه الأول ضد الاتفاق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ضد الاتفاق:

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.