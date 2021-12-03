رجحت مصادر مطلعة أن يعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته غدًا الجمعة، على خلفية الأزمة التي أثارها بتصريحات سابقة له عن حرب اليمن.

وأوضحت المصادر، بحسب “رويترز”، أن الاستقالة تأتي لفتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ماكرون للمملكة في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات قرداحي المسيئة.

من جهتها رجحت صحيفة “النهار” اللبنانية نقلًا عن مصادر مطلعة، إقدام قرداحي على الاستقالة تزامنًا مع اللقاءات التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مع قيادات خليجية.