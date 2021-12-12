أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة, ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 22-42كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.