أسقط فريق ريال مدريد الإسباني، ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان:

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الريال أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب الألماني توني كروس في الدقيقة السابعة عشرة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الريال على إنتر ميلان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر تراجع نادي إنتر ميلان، لينجح الريال في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب ماركو أسينسيو من تصويبة قوية في الدقيقة الـ80.

سبب طرد نجم الإنتر:

وشهدت المباراة طرد الحكم الألماني فليكس بريش للاعب الإيطالي نيكولو باريلا من صفوف إنتر ميلان بعد احتكاكه العنيف مع إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد.

وتأهل الريال لثمن نهائي دوري الأبطال محتلًّا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة أما نادي إنتر ميلان فتأهل ثانيًا برصيد 10 نقاط.