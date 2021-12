قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالاً بلغت قوته خمس درجات هز شرق اليابان، اليوم الأحد.

LOOOL earthquake hit tokyo during "so what" 🤣🤣🤣 THAT I CALL IMMERSIVE CONCERT EXPERIENCE! 🤣🤣🤣

(don't worry, nothing unusual in japan, you get used to it) pic.twitter.com/rQZNRkSzz7

— 🌱j̷i̷i̷⁷ – who stole the Bottons??! (@Jii_Sonyeondan) December 12, 2021