قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالاً بلغت قوته خمس درجات هز شرق اليابان، اليوم الأحد.

LOOOL earthquake hit tokyo during "so what" 🤣🤣🤣 THAT I CALL IMMERSIVE CONCERT EXPERIENCE! 🤣🤣🤣

(don't worry, nothing unusual in japan, you get used to it) pic.twitter.com/rQZNRkSzz7 — 🌱j̷i̷i̷⁷ – who stole the Bottons??! (@Jii_Sonyeondan) December 12, 2021

اهتزاز المباني في طوكيو

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي، شرقي العاصمة طوكيو.

وقال شهود إن الزلزال هز المباني في طوكيو، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.