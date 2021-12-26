بعد انقطاع دام أكثر من 16 سنة، عادت شخصية “بابا فرحان”، ضمن فعاليات أنتل الطيبين في منطقة “قرية زمان”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وتعد “بابا فرحان” إحدى أفضل شخصيات الطفولة التي عاصرها المجتمع السعودي منذ عام 1992 حتى عام 2004م، وشكّلت على امتداد 13 جزءًا ذكرياتٍ ارتبطت بيوميات المجتمع في شهر رمضان وأبرز عاداته وتقاليده، وقد بدأت فعاليات العروض لمسرحيات “بابا فرحان” أمس الأول، وتستمر حتى اليوم الـ 25 من ديسمبر.

بابا فرحان:

وتلقى عروض مسرحية “بابا فرحان” إقبالًا واسعًا من الجمهور في أنتل الطيبين، فقد تفاعل الجمهور صغارًا وكبارًا مع أغنيات الشارة الخاصة بمسلسل “بابا فرحان”، كما لفت انتباه الحضور تنوع الرسائل التي استطاعت الشخصية بثها للأطفال، ومدى مواكبتها لاختلاف اهتمامات الجيل الجديد من الأطفال، مع الالتزام بالمبادئ والقيم التي عُرف بها المجتمع السعودي.

وبرزت خلال عروض مسرحيات “بابا فرحان” في قرية زمان العديد من الموضوعات الاجتماعية الهادفة، مثل: حب الوطن، ونقد التعصب، وأهمية المحافظة على التراث والقيم العائلية، كما توارث هذه الشخصية أبناء الفنان هاني السعدي، الذي كان أول من جسّد شخصية “بابا فرحان”، وعملوا على صقلها وتطويرها بما يتناسب مع إعداد عروض مسرحية تواكب تطور الجيل الجديد في المملكة والعالم العربي.

فعاليات متنوعة:

وتعد قرية زمان واحدةً من مناطق الفعاليات الترفيهية التي يحتضنها موسم الرياض 2021، وتقع في حي غرناطة شمالي العاصمة الرياض، وتستهدف كافة شرائح المجتمع وفئاته، من العائلات والأطفال والأفراد، وتقدم عدة فعاليات للمهتمين بالتراث والثقافة والفنون والموسيقى، وبدأت فعالياتها في 3 نوفمبر 2021م، وتجمع كل الأجيال في منطقة تتميز بطابع تراثي على أرضٍ تبلغ مساحتها 65 ألف م2.