في إطار فعاليات مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مكتبة الملك فهد الوطنية بمدينة الرياض، جذبت جدارية اللامتوقع انتباه الحضور، ومنحتهم الفرصة لاكتشاف الحكم الفلسفية والتعرف على مقولات كبار الفلاسفة والحكماء، لتوصل رسالة للمشاركين بأن ثباتهم وعدم تحركهم يحجب عنهم الحكمة.

وتقوم فكرة الجدارية على منح الزائر تجربة فريدة، فعند وقوفه أمام الشاشة بدون ثبات لن يشاهد إلا ظله، بينما إذا بدأ بالتحرك لليمين واليسار تظهر له حكم الفلاسفة ومقولاتهم الخالدة والتي تعبر عن أسرار النفس والحياة، كمقولة الفيلسوف جوزيف كامبل “يجب أن نتخلى عن الحياة التي خططنا لها”، وعبارات أخرى على غرار ” في الأوقات الغريبة وغير المتوقعة، نتشبث برعب من الماضي” للفيلسوف إسحاق عظيموف، ومقولة الفيلسوف بليز باسكال “نحن نبحر في مجال واسع، ننجرف دائماً في حالة من عدم اليقين، مدفوعين من طرف إلى آخر” وغيرها من الحكم والمقولات التي تظهر وتختفي بناء على حركة الزوار أمام الجدارية التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات المصاحبة للمؤتمر.



يشار إلى أن “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة” يعد أول مؤتمر فلسفي من نوعه يقام بالمملكة، وتنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة على مدى ثلاثة أيام، من الثامن حتى العاشر من ديسمبر الجاري، في مقر مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، بمشاركة عدد من المتخصصين وخبراء الفلسفة ونظرياتها وتطبيقاتها الحديثة من جميع أنحاء العالم.

