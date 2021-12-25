استقطبت تجربة محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود، رواد معرض عمارة الحرمين الشريفين بالقصيم، وذلك من خلال ركن الحجر الأسود الافتراضي، الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة، بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز، بحيث يكون المستخدم واقفًا أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر، ويمكن مشاهدة التفاصيل ورؤية “الشذروان” وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام، مع الاستماع إلى صوت الأذان، وشم رائحة طيب الكعبة المشرفة.

تجربة رائعة:

والتقت إدارة مركز الأخبار بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعض الزوار وأخذ آرائهم وانطباعاتهم عن الركن، حيث قال تركي الرديني: نقلتنا هذه التجربة الرائعة كأننا أمام الحجر الأسود، واستمتعت بكافة التفاصيل الموجودة فيه، من رؤية الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وسماع الأذان وشم رائحة أطياب الكعبة وغيرها من الأمور التي مكنت لي من تجربة رائعة وممتعة.

وقال صالح الشويمان: أتيت إلى المعرض أنا والعائلة، للاستمتاع بكافة أركانه وخصيصًا ركن محاكة الواقع الافتراضي للحجر الأسود، حيث إن هذه التجربة المميزة والفريدة من نوعها فرصة لتعريف النشء على الحجر والكعبة المشرفة، فهذا التجربة تتيح لهم المشاهدة عن قرب والاطلاع على كافة التفاصيل التي بكل تأكيد ستثري تجربتهم بما يخص الحجر الأسود.

جهود الدولة:

وقال محمد الحصين: الكلمات لا تكفي لوصف مشاعري تجاه هذه الجهود التي تبذل من قبل الدولة والمسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخصيصًا تجاه هذه التجربة الرائعة التي تحاكي زيارة الحجر الأسود وما يحيط بالكعبة المشرفة، ولا نملك إلا الدعاء بأن يبارك الله في جهود الجميع ويجعلها خالصةً لوجهه الكريم.