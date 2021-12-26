حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، زياد الصحفي، على الاعتذار لجماهير العميد بعد تسجيله لهدف بالخطأ في مرماه.

🎼 قـابـليــن اعتـذارك 🙏💛 pic.twitter.com/bZR0CQdPwR — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 26, 2021

اعتذار زياد الصحفي واحتفال خاص من كوزمين:

وسجل زياد الصحفي هدفًا بالخطأ في شباك مارسيلو غروهي، ليمنح الاتفاق التقدم مبكرًا، قبل أن يُنهي فارس الدهناء الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

وتمكن زياد الصحفي من تصحيح خطأه، ونجح في هز شباك الاتفاق بهدف التعادل برأسية مميزة خلال أحداث الشوط الثاني، ليرفع يده ويعتذر إلى الجماهير، وعلق حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “قابلين اعتذارك”.

احتفالية مدرب الاتحاد مع زياد الصحفي بعد نهاية المباراة .#الاتحاد_الاتفاق#قنوات_SSC pic.twitter.com/8ulkFX5t4q — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2021

وفي لافتة مميزة، قام المدير الفني الروماني كوزمين كونترا بالركض بسرعة كبيرة تجاه زياد الصحفي فور انتهاء المباراة، ليقفز فوق أكتافه ويحتفل معه بالفوز القاتل، الأمر الذي يُعيد الثقة لمدافعه بعد خطأ اليوم.

فوز قاتل يُعزز صدارة الاتحاد:

ولعب الاتحاد ضد الاتفاق اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتحقيق العميد لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.